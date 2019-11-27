Уверены в завтрашнем дне меньше половины украинцев

В октябре 2019 года 42% украинцев были уверены в своем завтрашнем дне, тогда как 58% жителей страны - не испытывали уверенности в своем будущем. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, почти три четверти украинцев (72%) считают себя оптимистами, тогда как не относит себя к таковым каждый четвертый (24%).

При этом явно прослеживается тесная взаимосвязь оптимизма и уверенности в завтрашнем дне: среди уверенных в своем завтра оптимистами считают себя девять из десяти респондентов, тогда как среди не уверенных в своем будущем таковых немногим более половины.

В подавляющем большинстве случаев источником оптимизма является личная жизнь и семья (63%). Для каждого десятого - работа и профессиональная деятельность (10%), а также отношения с окружающими и соседями (8%). Лишь каждый двадцатый украинец наполняется чувством оптимизма прежде всего благодаря общей ситуации в стране или регионе (4%).

Опрос проводился в период с 25 октября по 5 ноября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, проведенного в мае 2019 года, меньшинство (42%) украинцев испытывали уверенность в завтрашнем дне.

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, в мае 2019 года были удовлетворены своей нынешней жизнью 39% украинцев, в то время как 55% респондентов жизнь не удовлетворяла.