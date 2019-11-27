Впевнені у завтрашньому дні менше половини українців

У жовтні 2019 року 42% українців були впевнені у своєму завтрашньому дні, тоді як 58% жителів країни - не відчували впевненості у своєму майбутньому. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, майже три чверті українців (72%) вважають себе оптимістами, тоді як не відносить себе до таких кожен четвертий (24%).

При цьому явно простежується тісний взаємозв'язок оптимізму та впевненості у завтрашньому дні: серед впевнених у своєму завтра оптимістами вважають себе дев'ять з десяти респондентів, тоді як серед не впевнених у своєму майбутньому таких трохи більше половини.

У переважній більшості випадків джерелом оптимізму є особисте життя і сім'я (63%). Для кожного десятого - робота і професійна діяльність (10%), а також відносини з оточуючими і сусідами (8%). Лише кожен двадцятий українець наповнюється почуттям оптимізму насамперед завдяки загальній ситуації в країні або регіоні (4%).

Опитування проводилося в період з 25 жовтня по 5 листопада 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, проведеного в травні 2019 року, меншість (42%) українців відчували впевненість у завтрашньому дні.

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group у травні 2019 року були задоволені своєї нинішньої життям 39% українців, у той час як 55% респондентів життя не задовольняла.