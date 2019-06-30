Меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне

Фото: митинг под Радой (Виталий Носач, РБК-Украина)

Больше всего уверены в завтрашнем дне образованные респонденты

На сегодняшний день взрослому населению Украины присуще весьма неоднозначное отношение к своему будущему: уверенность в завтрашнем дне отсутствует у большей их части (58%), а присутствует у относительного меньшинства (42%). Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечают социологи, чаще всего уверенность в завтрашнем дне склонны демонстрировать молодежь, а также лица с высоким уровнем образования. Реже всего такую уверенность проявляют лица пенсионного возраста, и те, кто имеет сравнительно невысокий образовательный уровень.

Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 1998 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, В мае 2019 года были удовлетворены своей нынешней жизнью 39% украинцев, в то время как 55% респондентов жизнь не удовлетворяла.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, подавляющее большинство жителей Украины (80%) в ближайшее время не планируют выезд на работу за пределы Украины. Выехать на работу за границу планируют 12% украинцев, из которых большинство (9%) планируют поработать и вернуться в Украину, тогда как лишь 3% рассчитывают остаться за рубежом на ПМЖ.