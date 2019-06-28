Почти половина украинцев довольны жизнью

Фото: Люди на платформе Киевского метро (Виталий Носач, РБК-Украина)

Больше удовлетворены жизнью молодые, образованные жители Западной и Центральной Украины

В мае 2019 года были удовлетворены своей нынешней жизнью 39% украинцев, в то время как 55% респондентов жизнь не удовлетворяла. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечают социологи, распределение оценок удовлетворенности жизнью довольно варьируется среди основных социальных групп населения страны. Наиболее существенно эти вариации были связаны с возрастом, уровнем образования, уровнем достатка и регионом проживания опрошенных.

Наиболее высокий уровень удовлетворенности своей жизнью был зафиксирован у молодежи (в возрасте до 40 лет), а наиболее низкий - у лиц предпенсионного и пенсионного возраста (соответственно, примерно 51% против 28%).

Чем выше был уровень образования респондентов, тем, как правило, они чаще были удовлетворены своей жизнью, и наоборот (примерно 30% среди имеющих уровень образования не выше среднего против 48% у лиц с высшим и неоконченным высшим образованием).

Среди тех лиц, уровень достатка которых невысок ("денег не хватает даже на продукты", "денег хватает только на продукты) удельный вес в целом удовлетворенных своей жизнью был почти вдвое ниже, чем среди лиц, имеющих более высокий достаток (примерно 27% против 51%).

При этом среди жителей Западной и Центральной Украины удельный вес тех, кто в целом удовлетворен своей жизнью, был заметно выше, чем среди жителей Юга и Востока страны (соответственно, 43% против 31%).

Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 1998 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, подавляющее большинство жителей Украины (80%) в ближайшее время не планируют выезд на работу за пределы Украины. Выехать на работу за границу планируют 12% украинцев, из которых большинство (9%) планируют поработать и вернуться в Украину, тогда как лишь 3% рассчитывают остаться за рубежом на ПМЖ.

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, большинство украинцев (57%) не признают силу примет и суеверий, в то время как верят в приметы и суеверия 37% респондентов.