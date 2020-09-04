Уверенный рост: что происходит с курсом доллара 4 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 сентября 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,79 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 32,86 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,56 (27,53 - 3 сентября), продажи - 27,79 (27,76 - 3 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,40 (32,32 - 3 сентября), продажи - 32,86 (32,81 - 3 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,45 - 3 сентября), продажи 3,79 (3,81 - 3 сентября) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,77 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,87 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 4 сентября справочный курс на уровне 27,73 грн/доллар, повысив его по сравнению с 3 сентября (27,70 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,65 - 27,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Как свидетельствуют прогнозы финансовых аналитиков, опрошенных РБК-Украина, в настоящий момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко обвалиться в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.

В течение осени 2020 года аналитики прогнозируют постепенную девальвацию гривны к доллару. Курс ожидается в пределах от 27 до 30 гривен/доллар.