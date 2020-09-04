Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар поднялся до уровня 27,75 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,77 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,87 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7500 - 27,7700 грн/доллар, евро 32,8560 - 32,8796 грн/евро, российский рубль 0,3691 - 0,3697 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7500 27,7700 EUR/UAH 32,8560 32,8796 RUB/UAH 0,3691 0,3697

Отметим, торги по доллару на межбанке 3 сентября 2020 года закрылись в диапазоне 27,6800 - 27,7000 грн/доллар, евро 32,7897 - 32,8106 грн/евро, российский рубль 0,3689 - 0,3693 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,69 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют прогнозы финансовых аналитиков, опрошенных РБК-Украина, в настоящий момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко обвалиться в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.

В течение осени 2020 года аналитики прогнозируют постепенную девальвацию гривны к доллару. Курс ожидается в пределах от 27 до 30 гривен/доллар.