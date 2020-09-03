Постепенный рост: что происходит с курсом доллара 3 сентября

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 4 копейки

В обменных пунктах Украины 3 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,76 гривен за доллар. Курс евро снизился на 17 копеек до 32,81 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,53 (27,49 - 2 сентября), продажи - 27,76 (27,72 - 2 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,32 (32,44 - 2 сентября), продажи - 32, 81 (32,98 - 2 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,45 - 2 сентября), продажи 3,81 (3,81 - 2 сентября) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,71 гривен за доллар, курс в покупке до 27,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,73 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 сентября справочный курс на уровне 27,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с 2 сентября (27,63 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,55 - 27,75 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Как свидетельствует прогнозы финансовых аналитиков, опрошенных РБК-Украина, в настоящий момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко обвалиться в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.

В течение осени 2020 года аналитики прогнозируют постепенную девальвацию гривны к доллару. Курс ожидается в пределах от 27 до 30 гривен/доллар.