От 27 до 30 гривен: аналитики дали прогноз курса доллара до конца года

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Восстановление деловой активности может привести к росту импорта и спроса на валюту

В течение осени 2020 года аналитики прогнозируют постепенную девальвацию гривны к доллару. Курс ожидается в пределах от 27 до 30 гривен/доллар.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Прогноз на осень: упадет ли курс гривны к доллару".

Согласно ожиданиям инвесткомпании Eavex Capital, прогнозный коридор по курсу американской валюты на осень составит от 27,1 до 28,4 гривен/доллар.

"Учитывая положительный тренд по текущему счету платежного баланса Украины, а именно рекордный профицит в 4,3 млрд долларов за второй квартал, вполне можно ожидать поддержку курса гривны со стороны экспортеров", - сказал глава аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Однако аналитики группы ICU осенью ожидают незначительную девальвацию и уход курса в диапазон 29-30 гривен/доллар к концу года.

По словам главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергея Николайчука, такие ожидания связаны с прогнозируемыми закупками импортной продукции с началом нового бизнес сезона и восстановлением запасов в условиях нормализации логистики поставок.

"Рост доходов населения и объемов розничной торговли дает все основания ожидать всплеск потребительского импорта в ближайшее время. Также предполагаемое снижение цен на железную руду и слабый спрос на европейском рынке металлопродукции с высокой вероятностью негативно отобразятся на экспортных поступлениях", - сказал Николайчук.

Как свидетельствует прогнозы финансовых аналитиков, опрошенных РБК-Украина, в настоящий момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко обвалиться в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует на 2020 год курс на уровне 30 гривен за доллар.