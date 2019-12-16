Увеличилось количество погибших во время протестов в Индии

В Индии число жертв вследствие демонстраций против закона о гражданстве увеличилось до 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

В некоторых северо-восточных регионах страны установили запрет на Интернет и ввели комендантский час.

Правоохранители заявляют, что в воскресенье, 15 декабря протестовали около 4 тысяч человек.

Напомним, в городе Калькутта индийского штата Западная Бенгалия вспыхнули массовые протесты из-за закона об уточнении гражданства, в результате чего погибли два человека.

Закон об уточнении гражданства предполагает, что немусульманские беженцы из Афганистана, Пакистана или Бангладеша, которые бежали от религиозных преследований в Индию до 2015 года, имеют право получить гражданство страны. Такое право не зависит от того, попали ли они в Индию незаконно.

Также РБК-Украина сообщало, что в торговых центрах Гонконга собрались отдельные группы протестующих накануне встречи лидера этого региона Кэри Лем с президентом Китая Си Цзиньпином.

Протестующие вступают в единичные столкновения с полицией. В нескольких торговых центрах, где перед Рождеством традиционно много посетителей, провели акции группы людей в черной одежде и масках, которые выкрикивали "Боритесь за свободу" и "Верните нам правосудие".

В одном из таких ТЦ полиция применила перцовый спрей, чтобы разогнать участников акции.