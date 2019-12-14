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В Индии вспыхнули массовые протесты из-за закона о гражданстве, есть погибшие

Новости » Происшествия     14.12.2019 - 18:43
В Индии вспыхнули массовые протесты из-за закона о гражданстве, есть погибшие
Фото: протесты в Индии (twitter.com/akshaykolkata)

В результате огнестрельных ранений погибли два человека

В городе Калькутта индийского штата Западная Бенгалия вспыхнули массовые протесты из-за закона об уточнении гражданства, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Полиция сообщила о двоих погибших в результате огнестрельных ранений, 25 раненых протестующих и 50 травмированных полицейских. Еще 85 демонстрантов были арестованы и тысячи задержаны.

Закон об уточнении гражданства предполагает, что немусульманские беженцы из Афганистана, Пакистана или Бангладеша, которые бежали от религиозных преследований в Индию до 2015 года, имеют право получить гражданство страны. Такое право не зависит от того, попали ли они в Индию незаконно.

Напомним, 13 декабря несколько сотен демонстрантов прошли через центр Лондона в знак протеста против результатов выборов в Великобритании.

Кроме того, 8 декабря во Франции отменили большинство железнодорожных рейсов в связи с общенациональной забастовкой против предложенной правительством пенсионной реформы. Во Франции будет курсировать только один из шести высокоскоростных поездов, лишь одна из шести пригородных электричек и два из 10 региональных поездов.

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