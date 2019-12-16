Збільшилася кількість загиблих під час протестів в Індії

В Індії кількість жертв внаслідок демонстрацій проти закону про громадянство збільшилась до 6 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.

У деяких північно-східних регіонах країни встановили заборону на Інтернет і ввели комендантську годину.

Правоохоронці заявляють, що в неділю, 15 грудня протестували близько 4 тисяч чоловік.

Нагадаємо, у місті Калькутта індійського штату Західна Бенгалія спалахнули масові протести з-за закону про уточнення громадянства, в результаті чого загинули дві людини.

Закон про уточнення громадянства передбачає, що немусульманські біженці з Афганістану, Пакистану чи Бангладешу, які втекли від релігійних переслідувань в Індії до 2015 року, мають право отримати громадянство країни. Таке право не залежить від того, чи вони потрапили в Індію незаконно.

Також РБК-Україна повідомляло, що у торгових центрах Гонконгу зібралися окремі групи протестуючих напередодні зустрічі лідера цього регіону Кері Лем з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Учасники протесту вступають в поодинокі сутички з поліцією. У кількох торгових центрах, де перед Різдвом традиційно багато відвідувачів, провели акції групи людей в чорному одязі і масках, які вигукували "Боріться за свободу" і "Поверніть нам правосуддя".

В одному з таких ТЦ поліція застосувала перцевий спрей, щоб розігнати учасників акції.