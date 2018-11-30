Увеличение присутствия НАТО в море может уменьшить эскалацию между РФ и Украиной, - Хармс

Фото: Ребекка Хармс (wikimedia.org)

Евродепутат подчеркнула, что заявляла о необходимости усилить присутствие НАТО в регионе еще несколько месяцев назад

Депутат Европейского парламента от Германии Ребекка Хармс заявила, что большее присутствие сил НАТО в регионе Черного моря - это средство, которое поможет уменьшить эскалацию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Комментируя предложение главы государства Петра Порошенко направить в Азовское море корабли НАТО, Хармс отметила, что еще несколько месяцев назад во время дебатов в ЕП предупреждала о дальнейшей эскалации ситуации в Азовском море и усилении блокады Керченского пролива.

"Тогда я предложила обратиться в НАТО, чтобы его присутствие увеличилось во всем регионе Черного моря. По моему мнению, большее присутствие НАТО - это средство, которое поможет эту эскалацию уменьшить", - подчеркнула европарламентарий.

Напомним, ранее Хармс подчеркивала, что странам Европы следует обратить больше внимания на конфликт в Азовском море.

Как писало РБК-Украина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что атакой на украинские корабли в Керченском проливе Россия пытается аннексировать Азовское море.

Добавим, "суд" в Крыму арестовал всех украинских моряков, захваченных в ходе атаки России на ВМС Украины в Азовском море 25 ноября.