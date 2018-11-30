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Збільшення присутності НАТО у морі може зменшити ескалацію між РФ та Україною, - Хармс

Новини » Політика    30.11.2018 - 14:58
Збільшення присутності НАТО у морі може зменшити ескалацію між РФ та Україною, - Хармс
Фото: Ребекка Хармс (wikimedia.org)

Євродепутат підкреслила, що заявляла про необхідність посилити присутність НАТО в регіоні ще кілька місяців тому

Депутат Європейського парламенту від Німеччини Ребекка Хармс заявила, що більша присутність сил НАТО у регіоні Чорного моря - це засіб, який допоможе зменшити ескалацію конфлікту між Росією та Україною. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Коментуючи пропозицію глави держави Петра Порошенка спрямувати в Азовське море кораблі НАТО, Хармс зазначила, що ще кілька місяців тому під час дебатів у ЄП попереджала про подальшу ескалацію ситуації в Азовському морі і посилення блокади Керченської протоки.

"Тоді я запропонувала звернутися до НАТО, аби його присутність збільшилася у всьому регіоні Чорного моря. На мою думку, більша присутність НАТО - це засіб, який допоможе цю ескалацію зменшити", - підкреслила європарламентар.

Нагадаємо, раніше Хармс підкреслювала, що країнам Європи слід звернути більше уваги на конфлікт в Азовському морі.

Як писало РБК-Україна, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що атакою на українські кораблі в Керченській протоці Росія намагається анексувати Азовське море.

Додамо, "суд" у Криму заарештував усіх українських моряків, захоплених у ході атаки Росії на ВМС України в Азовському морі 25 листопада.

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