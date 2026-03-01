ua en ru
Нд, 01 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Увага всім американцям: США випустили глобальне попередження

США, Неділя 01 березня 2026 04:20
UA EN RU
Увага всім американцям: США випустили глобальне попередження Фото: війна в Ірані (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

На тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході Державний департамент США випустив офіційне попередження для американців по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Державного департаменту США.

Читайте також: Хаменеї мертвий: Трамп звернувся до Ірану

У заяві Державного департаменту США наголошується, що громадяни США повинні дотримуватися запобіжних заходів, особливо перебуваючи в регіонах із підвищеною загрозою, і слідувати вказівкам найближчих посольств або консульств.

Рекомендації для мандрівників

У повідомленні Держдепу підкреслюється можливість перебоїв в авіасполученні через періодичне закриття повітряного простору.

Американцям радять заздалегідь перевіряти маршрути і враховувати потенційні обмеження під час поїздок.

Хронологія конфлікту

Масштабна операція США спільно з Ізраїлем проти об'єктів в Ірані почалася вранці 28 січня, коли ізраїльські сили завдали ударів по ключових інфраструктурних об'єктах Тегерана.

У відповідь іранські збройні сили атакували союзні США бази на Близькому Сході і не виключають ударів по цивільній інфраструктурі.

Тривалість операції

За прогнозами Вашингтона, військова кампанія проти Ірану може тривати кілька днів і охоплювати значні регіони Близького Сходу.

У зв'язку з цим американцям рекомендується суворо дотримуватися заходів безпеки й уважно стежити за оновленнями від офіційних джерел.

Нагадуємо, що президент Дональд Трамп перед ухваленням рішення про нанесення ударів по Ірану отримав серію брифінгів, на яких йому детально виклали можливі ризики та прогнози розвитку подій у разі початку військової операції проти Тегерана.

Зазначимо, що Єменське терористичне угруповання Ансар Аллах (хусити) заявило про свою підтримку Ірану на тлі військової операції США та Ізраїлю і пообіцяло відновити атаки на морські судна в районі Червоного моря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Сполучені Штати Америки
Новини
Війна на знищення режиму? Чому США та Ізраїль почали масовану атаку на Іран
Війна на знищення режиму? Чому США та Ізраїль почали масовану атаку на Іран
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі