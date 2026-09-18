Увага геймерів дістанеться лише GTA 6: Twitch застерігає ігрові студії

GTA 6 може залишити інші ігри без уваги геймерів - глава Twitch радить студіям випускати свої проєкти якомога швидше або переносити їх на початок 2027 року.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Дена Кленсі для Bloomberg.
Реліз Grand Theft Auto 6 офіційно запланований на 19 листопада 2026 року для консолей PlayStation 5 та Xbox Series.
За словами очільника Twitch, ажіотаж довкола новинки від Rockstar Games буде настільки потужним, що утримає увагу всієї індустрії щонайменше до січня.
Ден Кленсі зазначає, що бачить логіку в діях інших ігрових видавців, які намагаються:
За словами очільника сервісу, за сім років його роботи на посаді генерального директора він ще не бачив такого рівня очікування серед гейм-аудиторії.
Платформа Twitch тісно співпрацює з Rockstar Games щодо залучення контент-мейкерів та авторів рольових серверів (Role Play).
Цікаво, що механіка рольових ігор у GTA V, де стримери грають ролі копів чи злочинців, зробила її однією з найпопулярніших на платформі.
"На вас чекає величезний сплеск із виходом GTA 6, але ще більший відбудеться наступного року, коли вони запустять мультиплеєр", - зазначив Кленсі.
З огляду на листопадовий реліз сюжетної кампанії, запуску нового онлайн-режиму варто очікувати в 2027 році.
Інформація про вихід мультиплеєра через рік після сюжетної частини викликала жваве обговорення на Reddit. Багато користувачів побоюються агресивної монетизації:
Водночас паузу між виходом сюжету та мультиплеєра частина фанатів вважає позитивною, оскільки це дозволить повністю зануритися в історію Вайс-Сіті без поспіху.