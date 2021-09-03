Утвержден показатель зарплаты для расчета пенсий за квартал: как изменилась сумма

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2021 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата выросла на 14,9%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ.
Согласно данным ПФУ, средняя зарплата составила:
май - 12 660,61 гривен,
Таким образом, в июне средняя зарплата выросла 14,9% по сравнению с мартом (12 349,97 гривен).
Напомним, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы для расчета пенсий за 2020 год в сумме 10 340,35 гривен.
Таким образом, за год средняя зарплата выросла на 12,3%. За 2019 год этот показатель составлял 9205,19 гривен.