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Уцелевшие при пожаре в Нотр-Дам де Пари ценности перевезут в Лувр

Новости » Происшествия    16.04.2019 - 09:56
Уцелевшие при пожаре в Нотр-Дам де Пари ценности перевезут в Лувр
Фото: пожар в Нотр-Дам де Пари (DominguezArjona/Twitter)

Сокровища Нотр-Дам де Пари будут храниться в Лувре

Все уцелевшие при пожаре в Нотр-Дам де Пари ценности намерены перевезти в Лувр. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал BFMTV.

Сообщается, что пока уцелевшие произведения искусства из Нотр-Дам де Пари перевезли в безопасное место в мэрии Парижа. По данным источников, 16 или 17 апреля ценности передадут Лувру.

Напомним, ранее сообщалось, что из Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь. По словам ректора собора Патрика Шове, удалось вынести терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика, а также несколько картин. В то же время большие полотна были уничтожены пожаром.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Французским пожарным удалось сохранить основную конструкцию. В то же время при пожаре обрушились крыша и шпиль собора.

"Нотр-Дам де Пари в огне. Волнение целой нации, всех католиков и для всех французов. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит эта часть нас", - отметил Макрон.

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