Вцілілі при пожежі в Нотр-Дам де Парі цінності перевезуть до Лувру

Фото: пожежа в Нотр-Дам де Парі (DominguezArjona/Twitter)

Скарби Нотр-Дам де Парі будуть зберігатися в Луврі

Всі вцілілі при пожежі в Нотр-Дам де Парі цінності мають намір перевезти до Лувру. Про це з посиланням на джерела повідомляє телеканал BFMTV.

Повідомляється, що поки вцілілі твори мистецтва з Нотр-Дам де Парі перевезли у безпечне місце в мерії Парижа. За даними джерел, 16 або 17 квітня цінності передадуть Лувру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Нотр-Дам де Парі вдалося винести частину святинь. За словами ректора собору Патріка Шове, вдалося винести терновий вінець Ісуса Христа, туніку Святого Людовика, а також кілька картин. У той же час великі полотна були знищені пожежею.

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі Собор Богоматері в Парижі буде відновлено. Французьким пожежникам вдалося зберегти основну конструкцію. У той же час при пожежі обвалилися дах і шпиль собору.

"Нотр-Дам де Парі у вогні. Хвилювання цілої нації, всіх католиків і для всіх французів. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як горить ця частина нас", - зазначив Макрон.