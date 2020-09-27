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Уцелевшего курсанта допросили следователи ГБР, - Кучер

Автор: Юлия Струк

Курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе самолета под Харьковом, допросили следователи Государственного бюро расследований. Подробности допроса не разглашаются.

Об этом рассказал глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер после посещения курсанта в больнице.

"Проходит сейчас досудебное расследование, и следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает, они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известным", - сказал Кучер.

По его словам, жизнь курсанта спасло определенное стечение обстоятельств.

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"Он сегодня дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определенной "капсуле" из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не добрался к нему. Он пришел в себя и смог покинуть самолет, который горел", - заявил глава ОГА.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что состояние Золочевского оценивается как средней тяжести с положительной динамикой.

Как писало РБК-Украина, подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям завершили работы на месте аварии АН-26 в Харьковской области вблизи города Чугуев.

Так, Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области.

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