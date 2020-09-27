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Вцілілого курсанта допитали слідчі ДБР, - Кучер

Автор: Юлія Струк

Курсанта В'ячеслава Золочевського, який вижив у катастрофі літака під Харковом, допитали слідчі Державного бюро розслідувань. Подробиці допиту не розголошуються.

Про це розповів голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер після відвідування курсанта у лікарні.

"Проходить зараз досудове розслідування, і слідчі ДБР уже ставили йому питання, певні обставини він згадує, вони викладені в протоколі допиту. Пізніше, я думаю, це стане відомим", - сказав Кучер.

За його словами, життя курсанта врятував певний збіг обставин.

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"Він сьогодні додатково повідомив, що вцілів, бо знаходився у певній "капсулі" з фюзеляжу, частиною літака прикрило, і тому вогонь не дістав його. Він прийшов до тями і зміг покинути літак, який палав", - заявив глава ОДА.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що стан Золочевського оцінюється як середньої тяжкості з позитивною динамікою.

Як писало РБК-Україна, підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій завершили роботи на місці аварії АН-26 у Харківській області поблизу міста Чугуїв.

Так, Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії катастрофи літака АН-26 у Харківській області.

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