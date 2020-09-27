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В Минобороны рассказали о состоянии здоровья курсанта, выжившего в катастрофе Ан-26

Харьковская область, Воскресенье 27 сентября 2020 12:58
В Минобороны рассказали о состоянии здоровья курсанта, выжившего в катастрофе Ан-26
Фото: уцелевший курсант (mil.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Министерстве обороны рассказали о состоянии здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе военного самолета АН-26 под Харьковом. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского... пока оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному... Парень чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета", - указано в сообщении.

Напомним, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили работы на месте аварии АН-26 в Харьковской области вблизи города Чугуев. Сейчас проводятся следственные действия.

В течение 26 сентября подразделения ГСЧС проводили работы по поиску тел погибших, разрезание элементов фюзеляжа и оказание психологической помощи родственникам погибших.

Как писало РБК-Украина, Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве; среди погибших 19 курсантов и 7 офицеров.

Отметим, вчера президент Владимир Зеленский посетил Золочевского в больнице.

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