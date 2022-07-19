Оккупанты обстреляли центр Гуляйполя: в городе много разрушений, есть жертвы

Сегодня вечером враг обстрелял из "Градов" и другой артиллерии центр города Гуляйполе Запорожской области. По предварительной информации есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

По словам свидетелей, оккупант применил более 20 снарядов. Разрушениям подверглись здания исполкома, горсовета, культурно-спортивного комплекса, филиалы почты и связи, частные дома. Ликвидацией пожаров занимаются спасатели ГСЧС.