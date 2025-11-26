UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Утримався у 2022-му і приїжджав до Києва: у Гвінеї-Бісау переворот, заарештували президента

Фото: Умаро Сіссоко Ембало, президент Гвінеї-Бісау (flickr by Paul Kagame)
Автор: Іван Носальський

У Гвінеї-Бісау стався військовий переворот. Президента Умаро Сіссоко Ембало заарештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як розповів сам Умаро Сіссоко Ембало, його заарештували близько полудня у власному кабінеті.

Також, за даними місцевих видань, були заарештовані начальник Генштабу збройних сил Гвінеї-Бісау, його заступник і міністр внутрішніх справ.

Пізніше група військових, серед яких був глава військового департаменту адміністрації президента, бригадний генерал Деніс Нканья, заявила про те, що в країні було створено "Вище військове командування відновлення і порядку". Вони закликали місцевих жителів зберігати спокій.

Також військові попередили, що кордони країни були закриті.

Очевидці стверджують, що біля президентського палацу і будівлі центральної виборчої комісії близько першої години дня за місцевим часом сталася перестрілка. Стрілянину почали люди в камуфляжній формі.

Переворот у Гвінеї-Бісау стався через 3 дні після президентських і парламентських виборів. Про перемогу на виборах президента відразу заявили Умаро Сіссоко Ембало і його головний конкурент Фернандо Діас. Завтра, 27 листопада, центральна виборча комісія планувала оголосити офіційні результати.

У 2022 році в Гвінеї-Бісау вже здійснювали спробу перевороту, однак заколотникам не вдалося досягти успіху.

Варто зауважити, що Республіка Гвінея-Бісау - держава в західній частині Африки.

Візит Умаро Сіссоко Ембало в Україну

Нагадаємо, ще в жовтні 2022 року президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало відвідав Київ і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначив глава української держави, Умару Сісоку Ембало став першим лідером африканської держави, який відвідав Україну після початку повномасштабної війни з РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Африка