Утримався у 2022-му і приїжджав до Києва: у Гвінеї-Бісау переворот, заарештували президента

Як розповів сам Умаро Сіссоко Ембало, його заарештували близько полудня у власному кабінеті.

Також, за даними місцевих видань, були заарештовані начальник Генштабу збройних сил Гвінеї-Бісау, його заступник і міністр внутрішніх справ.

Пізніше група військових, серед яких був глава військового департаменту адміністрації президента, бригадний генерал Деніс Нканья, заявила про те, що в країні було створено "Вище військове командування відновлення і порядку". Вони закликали місцевих жителів зберігати спокій.

Також військові попередили, що кордони країни були закриті.

Очевидці стверджують, що біля президентського палацу і будівлі центральної виборчої комісії близько першої години дня за місцевим часом сталася перестрілка. Стрілянину почали люди в камуфляжній формі.

Переворот у Гвінеї-Бісау стався через 3 дні після президентських і парламентських виборів. Про перемогу на виборах президента відразу заявили Умаро Сіссоко Ембало і його головний конкурент Фернандо Діас. Завтра, 27 листопада, центральна виборча комісія планувала оголосити офіційні результати.

У 2022 році в Гвінеї-Бісау вже здійснювали спробу перевороту, однак заколотникам не вдалося досягти успіху.

Варто зауважити, що Республіка Гвінея-Бісау - держава в західній частині Африки.