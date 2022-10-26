Зеленський зустрівся з президентом Гвінеї-Бісау

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало прибув в Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію українського президента в його Telegram.

Зеленський опублікував відео візиту та перемовин зі своїм колегою з Гвінеї-Бісау. "Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало став першим лідером африканської держави, який відвідує нашу країну після 24 лютого. Радий вітати в Україні!", - написав президент України. Республіка Гвінея-Бісау - держава в Західній Африці . Крім материкової частини, включає острів Болама та архіпелаг Біжагош. Межує з Сенегалом на півночі та Гвінеєю на південному сході.