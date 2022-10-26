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Зеленський зустрівся з президентом Гвінеї-Бісау

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Київ, Середа 26 жовтня 2022 18:26
Зеленський зустрівся з президентом Гвінеї-Бісау Фото: президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало прибув в Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію українського президента в його Telegram.

Зеленський опублікував відео візиту та перемовин зі своїм колегою з Гвінеї-Бісау.

"Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало став першим лідером африканської держави, який відвідує нашу країну після 24 лютого. Радий вітати в Україні!", - написав президент України.

Республіка Гвінея-Бісау - держава в Західній Африці . Крім материкової частини, включає острів Болама та архіпелаг Біжагош. Межує з Сенегалом на півночі та Гвінеєю на південному сході.

Раніше Дмитро Кулеба збирався в турне країнами Африки, щоб консолідувати політичну підтримку зі сторони країн глобального півдня на фоні російської агресії.

Зокрема, Кулеба зустрівся зі своєю ганською колегою Ширлі Айоркор Ботчвей. Сторони домовились про відкриття українського посольства в Гані.

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