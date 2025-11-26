Удержался в 2022-м и приезжал в Киев: в Гвинее-Бисау переворот, арестовали президента

Как рассказал сам Умаро Сиссоко Эмбало, его арестовали около полудня в собственном кабинете.

Также, по данным местных изданий, были арестованы начальник Генштаба вооруженных сил Гвинеи-Бисау, его заместитель и министр внутренних дел.

Позже группа военных, среди которых был глава военного департамента администрации президента, бригадный генерал Денис Нканья, заявила о том, что в стране было создано "Высшее военное командование восстановления и порядка". Они призвали местных жителей сохранять спокойствие.

Также военные предупредили, что границы страны были закрыты.

Очевидцы утверждают, что возле президентского дворца и здания центральной избирательной комиссии около часа дня по местному времени произошла перестрелка. Стрельбу начали люди в камуфляжной форме.

Переворот в Гвинее-Бисау произошел спустя 3 дня после президентских и парламентских выборов. О победе на выборах президента сразу заявили Умаро Сиссоко Эмбало и его главный конкурент Фернандо Диас. Завтра, 27 ноября, центральная избирательная комиссия планировала объявить официальные результаты.

В 2022 году в Гвинее-Бисау уже совершали попытку переворота, однако мятежникам не удалось достичь успеха.

Стоит заметить, что Республика Гвинея-Бисау - государство в западной части Африки.