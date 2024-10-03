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Утримання міста було критично важким. В ЗСУ розповіли подробиці відходу з Вугледара

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Евакуація поранених військовослужбовців з Вугледару була складною, оскільки ворог тиснув з флангів. Втім, вихід з міста дозволив мінімізувати втрати, наскільки це було можливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресофіцера 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців Арсенія Приліпки в коментарі "Радіо Свобода".

"Поранених евакуювали, і дуже складні умови були, тому що ворог з флангів тиснув і це дуже ускладнювало логістику. Передусім це вивезти наших військовослужбовців з Вугледару, з позицій, які були праворуч і ліворуч від нього... Але за рахунок того, що відійшли на інший рубіж, зайняли його, то ми їх мінімізували, наскільки це можливо. Бо далі місто тримати вже було б критично для наших підрозділів важко, і ми б понесли більше втрат", - розповів Приліпка. 

Зокрема він розповів, що рішення щодо відходу відбувається за наказом, або ж в залежності від обставин 

"Ми у війську знаходимось, а у війську все робиться за наказом, за командою. Відповідно по ієрархії. А з вищого командування, вже вони знають обстановку, діють. І тоді вже командир бригади приймає рішення", - додав він. 

За словами Приліпки, в питанні виходу визначається яким чином це відбуватиметься, а також якими шляхами. Ворог, своєю чергою, не очікуватиме на те, доки військові знайдуть найоптимальніший шлях відходу та продовжує наносити удари та ускладнювати логістку. 

"Дуже легко коментувати і звинувачувати командування у прийнятті певних рішень, не перебуваючи на командному пункті і не володіючи тією ситуацією і тією інформацією, яка є у командира бригади", - зауважив пресофіцер. 

Відхід від Вугледару 

Вугледар - місто, розташоване в Волноваському районі Донецької області, приблизно за 57 км від Донецька. Протягом двох років тут тривала оборонна операція.

Нещодавно ситуація в околицях Вугледару погіршилася через перекидання ворожих сил до міста. Минулого тижня в ЗМІ з'явилася інформація про можливий тактичний вихід 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців з Вугледару, але згодом бійці цієї бригади спростували ці повідомлення.

Вже 2 жовтня, оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило про вихід Сил оборони з міста з метою збереження особового складу і бойової техніки. 

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