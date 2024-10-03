Удержание города было критически тяжелым. В ВСУ рассказали подробности отхода из Угледара

"Раненых эвакуировали, и очень сложные условия были, потому что враг с флангов давил и это очень усложняло логистику. Прежде всего это вывезти наших военнослужащих из Угледара, с позиций, которые были справа и слева от него... Но за счет того, что отошли на другой рубеж, заняли его, то мы их минимизировали, насколько это возможно. Потому что дальше город держать уже было бы критически для наших подразделений трудно, и мы бы понесли больше потерь", - рассказал Прилипка.

В частности он рассказал, что решение об отходе происходит по приказу, или же в зависимости от обстоятельств

"Мы в армии находимся, а в армии все делается по приказу, по команде. Соответственно по иерархии. А из высшего командования, уже они знают обстановку, действуют. И тогда уже командир бригады принимает решение", - добавил он.

По словам Прилипки, в вопросе выхода определяется каким образом это будет происходить, а также какими путями. Враг, в свою очередь, не будет ожидать того, пока военные найдут оптимальный путь отхода и продолжает наносить удары и усложнять логистку.

"Очень легко комментировать и обвинять командование в принятии определенных решений, не находясь на командном пункте и не обладая той ситуацией и той информацией, которая есть у командира бригады", - отметил пресс-офицер.

Отход от Угледара

Угледар - город, расположенный в Волновахском районе Донецкой области, примерно в 57 км от Донецка. В течение двух лет здесь продолжалась оборонительная операция.

Недавно ситуация в окрестностях Угледара ухудшилась из-за переброски вражеских сил к городу. На прошлой неделе в СМИ появилась информация о возможном тактическом выходе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев из Угледара, но впоследствии бойцы этой бригады опровергли эти сообщения.

Уже 2 октября, оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила о выходе Сил обороны из города с целью сохранения личного состава и боевой техники.