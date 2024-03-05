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Утричі швидше. У "Дії" спростили процес оформлення субсидії

Архівне фото: віце-прем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні вирішили спростити процес оформлення субсидії через портал "Дія". Тепер людям на це знадобитися втричі менше часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайла Федорова.

"10 хвилин на оформлення субсидії. Мінімум кліків і витраченого часу", - йдеться в заяві. 

За словами Федорова, їм вдалося втричі прискорити процес оформлення заяви про субсидію на порталі "Дія". Раніше на це йшло 30 хвилин, а тепер послугу можна отримати за 10 хвилин, заповнивши 7 полів замість 21. Більшість документів автоматично підтягнеться з реєстрів, не потрібно стояти в чергах, збирати довідки та заповнювати довгі анкети. 

"Зауважте, що послуга доступна для українців, які жодного разу не оформляли субсидію", - додав він.

Федоров нагадав, що можливість оформити субсидію через "Дію" з'явилася 2021 року. І відтоді його команда постійно покращує процес, щоб не потрібно було руками вносити ту інформацію, яка й так сама може підтягнутися з реєстрів. 

Субсидії в бюджеті-2024

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам було спрямовано 35,5 млрд гривень.

Нещодавно повідомлялось, що Міністерство соціальної політики України пропонує внести зміни до порядку призначення житлових субсидій. Одна з запропонованих норм стосується боржників.

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