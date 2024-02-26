В Україні пом’якшать умови для надання субсидій: кого це стосується

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Згідно з проектом, житлова субсидія не буде призначатися за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати однієї з житлово-комунальних послуг, якщо її сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень). Наразі субсидія не призначається, якщо загальна сума заборгованості зі сплати всіх житлово-комунальних послуг перевищує вказану величину.

Проектом акта пропонується доповнити положення нормою, що у разі смерті члена домогосподарства (крім заявника) або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства уповноважені органи самостійно переглядають житлову субсидію з місяця, наступного за місяцем, у якому настала смерть, без звернення заявника.

Також вносяться зміни до порядку в частині уточнення норми щодо проведення перерахунку розміру пільг у разі смерті члена сім’ї пільговика незалежно від подання пільговиком відповідної заяви.

Субсидії в бюджеті-2024

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам було спрямовано 35,5 млрд гривень.