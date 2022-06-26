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Утренний ракетный удар по Киеву: что известно о россиянке, паспорт которой найден под завалами

Фото: Геращенко показал паспорт раненой гражданики РФ во время ракетного удара по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Тяжело раненая во время ракетного обстрела Киева в воскресенье, 26 июня, россиянка Екатерина Волкова жила в Украине на законных основаниях. Она была замужем за гражданином Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные советника министра МВД Антона Геращенко.

"Ее жизнь разрушена, так же как и жизни миллионов украинцев. Муж убит ударом путинской ракеты. Дочь ранена и находится в больнице ОХМАДЕТ. Сама она тяжело ранена и почти три часа пролежала под обломками бетонных плит", - рассказал он.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду. В результате ракетного удара пострадала женщина, которая оказалась гражданкой России.

Детальнее про то, что известно о ракетном ударе по Киеву на данный момент - в материале РБК-Украина.

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Киев