Утренний ракетный удар по Киеву: что известно о россиянке, паспорт которой найден под завалами

Тяжело раненая во время ракетного обстрела Киева в воскресенье, 26 июня, россиянка Екатерина Волкова жила в Украине на законных основаниях. Она была замужем за гражданином Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные советника министра МВД Антона Геращенко.

"Ее жизнь разрушена, так же как и жизни миллионов украинцев. Муж убит ударом путинской ракеты. Дочь ранена и находится в больнице ОХМАДЕТ. Сама она тяжело ранена и почти три часа пролежала под обломками бетонных плит", - рассказал он.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду. В результате ракетного удара пострадала женщина, которая оказалась гражданкой России.

Детальнее про то, что известно о ракетном ударе по Киеву на данный момент - в материале РБК-Украина.

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