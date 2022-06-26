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Ранковий ракетний удар по Києву: що відомо про росіянку, паспорт якої знайдено під завалами

Фото: Геращенко показав паспорт пораненої громадяники РФ під час ракетного удару по Києву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Тяжко поранена під час ракетного обстрілу Києва в неділю, 26 червня, росіянка Катерина Волкова жила в Україні на законних підставах. Вона була одружена з громадянином України.

"Її життя зруйновано, так само як і життя мільйонів українців. Чоловік убитий ударом путінської ракети. Доньку поранено і вона перебуває в лікарні ОХМАДЕТ. Сама вона тяжко поранена і майже три години пролежала під уламками бетонних плит", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду. Внаслідок ракетного удару постраждала жінка, яка виявилася громадянкою Росії.

Детальніше про те, що відомо про ракетний удар по Києву на даний момент – у матеріалі РБК-Україна.

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Київ