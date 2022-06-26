ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Утренний ракетный удар по Киеву: что известно о россиянке, паспорт которой найден под завалами

Новина українською →
Киев, Воскресенье 26 июня 2022 13:20
Утренний ракетный удар по Киеву: что известно о россиянке, паспорт которой найден под завалами Фото: Геращенко показал паспорт раненой гражданики РФ во время ракетного удара по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Тяжело раненая во время ракетного обстрела Киева в воскресенье, 26 июня, россиянка Екатерина Волкова жила в Украине на законных основаниях. Она была замужем за гражданином Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные советника министра МВД Антона Геращенко.

"Ее жизнь разрушена, так же как и жизни миллионов украинцев. Муж убит ударом путинской ракеты. Дочь ранена и находится в больнице ОХМАДЕТ. Сама она тяжело ранена и почти три часа пролежала под обломками бетонных плит", - рассказал он.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду. В результате ракетного удара пострадала женщина, которая оказалась гражданкой России.

Детальнее про то, что известно о ракетном ударе по Киеву на данный момент - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение