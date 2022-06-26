ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ранковий ракетний удар по Києву: що відомо про росіянку, паспорт якої знайдено під завалами

Новость на русском →
Київ , Неділя 26 червня 2022 13:20
Ранковий ракетний удар по Києву: що відомо про росіянку, паспорт якої знайдено під завалами Фото: Геращенко показав паспорт пораненої громадяники РФ під час ракетного удару по Києву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Тяжко поранена під час ракетного обстрілу Києва в неділю, 26 червня, росіянка Катерина Волкова жила в Україні на законних підставах. Вона була одружена з громадянином України.

"Її життя зруйновано, так само як і життя мільйонів українців. Чоловік убитий ударом путінської ракети. Доньку поранено і вона перебуває в лікарні ОХМАДЕТ. Сама вона тяжко поранена і майже три години пролежала під уламками бетонних плит", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду. Внаслідок ракетного удару постраждала жінка, яка виявилася громадянкою Росії.

Детальніше про те, що відомо про ракетний удар по Києву на даний момент – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження