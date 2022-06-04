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Утренний обстрел в Сумской области: стали известны подробности авианалета

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Суббота 04 июня 2022 13:28
Утренний обстрел в Сумской области: стали известны подробности авианалета Фото: утренний обстрел в Сумской области twitter.com/tsnua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты утром нанесли удар по Сумской области. Во время обстрела были повреждены дома в одном из населенных пунктов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Всего по территории области были запущены 6 ракет "воздух-земля". Обстрел велся с территории России.

"В результате взрывов повреждены дома в одном из населенных пунктов Сумской общины. Жертв нет",- пишет Живицкий.

Фото: утренний обстрел в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, РБК-Украина писало о утренний обстрел по Сумской области.

Также Оккупанты с самого утра нанесли ракетный удар по Одесской области. Известно о двух пострадавших.

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Украина Российская Федерация Сумская область
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