Ранковий обcтріл в Сумській області: сталі відомі подробиці авіанальоту
Російські окупанти зранку завдали удару по Сумській області. Під час обстрілу були пошкоджені будинки в одному з населених пунктів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
Загалом по території області були запущені 6 ракет "повітря-земля". Обстріл вівся з території Росії.
"В результаті вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади. Жертв немає", - пише Живицький.
Фото: ранковий обстріл в Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про ранковий обстріл по Сумській області.
Також окупанти з самого ранку завдали ракетного удару по Одеській області. Відомо про двох постраждалих.
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