ru ua
Сб, 04 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ранковий обcтріл в Сумській області: сталі відомі подробиці авіанальоту

Новость на русском →
Субота 04 червня 2022 13:28
Ранковий обcтріл в Сумській області: сталі відомі подробиці авіанальоту Фото: ранковий обстріл в Сумській області (twitter.com/tsnua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти зранку завдали удару по Сумській області. Під час обстрілу були пошкоджені будинки в одному з населених пунктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Загалом по території області були запущені 6 ракет "повітря-земля". Обстріл вівся з території Росії.

"В результаті вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади. Жертв немає", - пише Живицький.

Фото: ранковий обстріл в Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про ранковий обстріл по Сумській області.

Також окупанти з самого ранку завдали ракетного удару по Одеській області. Відомо про двох постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Сумская область
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні