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Ракетный удар по Киевской области: количество пострадавших существенно возросло

Фото: Количество пострадавших от обстрела Киевской области возросло (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Олег Васкив

Россияне утром 28 июля из акватории Черного моря нанесли ракетный удар по Киевской области. Количество пострадавших в результате обстрела увеличилось до 15 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника ГУ Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова.

"В настоящее время имеем такую цифру. В то же время благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий", - отметил правоохранитель.

Он также добавил, что остатки еще одной ракеты оккупантов полицейские обнаружили в лесополосе Вышгородского района. Там, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, в Генштабе ВСУ проинформировали о "прилетах" по городу Лютеж Киевской области. Вражеские ракеты попали на территорию воинской части.

Глава ОВА Алексей Кулеба заявил, что в результате атаки врага пострадали пятеро гражданских, а также были повреждены объекты инфраструктуры.

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