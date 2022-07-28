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Ракетний удар по Київській області: кількість постраждалих суттєво зросла

Фото: Кількість постраждалих від обстрілу Київської області зросла (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Олег Васьків

Росіяни вранці 28 липня з акваторії Чорного моря завдали ракетного удару по Київській області. Кількість постраждалих унаслідок обстрілу збільшилася до 15 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника ГУ Нацполіції у Київській області Андрія Нєбитова.

"На даний час маємо таку цифру. В той же час завдяки вчасному реагування на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків", - зазначив правоохоронець.

Він також додав, що залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили у лісосмузі Вишгородського району. Там, на щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ поінформували про "прильоти" по місту Лютіж Київської області. Ворожі ракети потрапили на територію військової частини.

Голова ОВА Олексій Кулеба заявив, що внаслідок атаки ворога постраждали п'ятеро цивільних, а також були пошкоджені об'єкти інфраструктури.

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