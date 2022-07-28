Ракетний удар по Київській області: кількість постраждалих суттєво зросла

Росіяни вранці 28 липня з акваторії Чорного моря завдали ракетного удару по Київській області. Кількість постраждалих унаслідок обстрілу збільшилася до 15 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника ГУ Нацполіції у Київській області Андрія Нєбитова.

"На даний час маємо таку цифру. В той же час завдяки вчасному реагування на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків", - зазначив правоохоронець.

Він також додав, що залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили у лісосмузі Вишгородського району. Там, на щастя, ніхто не постраждав.