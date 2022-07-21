Утренний обстрел Харькова: появились фото и видео последствий

В четверг, 21 июля, российские военные обстреляли Харьков, в результате чего два человека погибли, 21 ранен. Появились фото последствий обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Утром 21 июля враг нанес очередной обстрел из реактивных систем залпового огня по улицам города Харькова, в частности по торговым павильонам, жилым домам, медцентру, а также остановкам общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Как добавляют в ГСЧС, на автопарковке одного из рынков горели 3 легковых автомобиля.
"Для ликвидации пожаров и последствий обстрелов было привлечено 5 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС", – констатируют в пресс-службе ведомства.
Напомним, сегодня войска РФ начали обстреливать один из жилых массивов Харькова. Жителей города призывали не выходить из укрытий. При этом в городе был "прилет" в медицинское учреждение.
Первоначально сообщалось об одном погибшем и 17 раненых. Позже число пострадавших увеличилось до 2 погибших и 19 раненых, затем последняя цифра выросла до 21.
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