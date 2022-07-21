Количество жертв и пострадавших из-за утреннего обстрела Харькова возросло

В результате обстрела в четверг, 21 июля, погибли два человека, еще 19 получили ранения. Оккупанты ударили по городу "Ураганами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По состоянию на данный момент в результате обстрела одного из районов Харькова российскими "Ураганами" 19 раненых, среди них - 1 ребенок. К сожалению, 4 человека - в тяжелом состоянии. 2 человека погибли", - написал он.

По его словам, на местах попадания продолжают работать 10 бригад Областного центра экстренной медицинской помощи.

"Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где был размещен частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было", - добавил он.