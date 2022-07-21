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В результате утреннего обстрела Харькова один человек погиб, 17 раненых

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Харьков, Четверг 21 июля 2022 10:22
В результате утреннего обстрела Харькова один человек погиб, 17 раненых Фото: В результате утреннего обстрела Харькова пострадали 17 человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты обстреляли с самого утра Харьков. В результате 17 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела одного из жилых районов Харькова 17 человек получили ранения", - написал он.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате обстрела погиб один человек, а состояние одного из раненых крайне тяжелое.

"Второй день подряд и примерно в одно и то же время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как результат - уже один погибший и 17 раненых, из которых один крайне тяжелый", - написал он в Telegram.

Напомним, сегодня войска РФ начали обстреливать один из жилых массивов Харькова. Жителей города призывали не выходить из укрытий. При этом в городе был "прилет" в медицинское учреждение.

Накануне утром по одному из районов Харькова российские оккупанты также нанесли ракетные удары.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара по Харькову утром 20 июля погибли по меньшей мере три человека. Среди погибших 13-летний ребенок.

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