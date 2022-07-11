Утренний обстрел Харькова: в городе изменили движение транспорта

Из-за ракетных обстрелов Харькова в понедельник, 11 июля, в городе остановили движение некоторых маршрутов трамваев, автобусов и троллейбусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского городского совета в Facebook .

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, в частности, временно не курсируют трамвай №8 , автобус №52 и троллейбусы №19, 20, 24, 35, 267 .

Напомним, ранее в Харькове из-за обстрелов 11 июля временно приостановили движение по Салтовской линии метрополитена.

Как сообщалось, в результате обстрела Харькова в понедельник, 11 июля, погибли трое человек, еще 28 получили ранения, в том числе 16-летний ребенок. По городу российские оккупанты выпустили 10 ракет.

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