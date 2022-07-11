Ранковий обстріл Харкова: в місті змінили рух транспорту

Через ракетні обстріли Харкова в понеділок, 11 липня, в місті зупинили рух деяких маршрутів трамваїв, автобусів та тролейбусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської міської ради в Facebook .

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, зокрема, тимчасово не курсують трамвай №8 , автобус №52 та тролейбуси №19, 20, 24, 35, 267 .

"У Харкові через артилерійські обстріли тимчасово зупинили роботу деяких маршрутів громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Харкові через обстріл 11 липня тимчасово призупинили рух Салтівською лінією метрополітену. По місту РФ випустила 10 ракет.

Як повідомлялось, в результаті обстрілу Харкова в понеділок, 11 липня, загинули троє людей, ще 28 отримали поранення, у тому числі 16-річна дитина. По місту російські окупанти випустили 10 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.