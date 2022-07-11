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Ранковий обстріл Харкова: в місті змінили рух транспорту

Фото: через обстріл у Харкові тимчасово скасували деякі маршрути транспорту (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Через ракетні обстріли Харкова в понеділок, 11 липня, в місті зупинили рух деяких маршрутів трамваїв, автобусів та тролейбусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської міської ради в Facebook.

"У Харкові через артилерійські обстріли тимчасово зупинили роботу деяких маршрутів громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, зокрема, тимчасово не курсують трамвай №8, автобус №52 та тролейбуси №19, 20, 24, 35, 267.

Нагадаємо, раніше у Харкові через обстріл 11 липня тимчасово призупинили рух Салтівською лінією метрополітену. По місту РФ випустила 10 ракет.

Як повідомлялось, в результаті обстрілу Харкова в понеділок, 11 липня, загинули троє людей, ще 28 отримали поранення, у тому числі 16-річна дитина. По місту російські окупанти випустили 10 ракет.

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Харків