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Утренний обстрел Харькова: число пострадавших продолжает расти

Фото: число пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова возросло (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные утром обстреляли Харьков. Число пострадавших возросло до 9, еще один человек скончался в больнице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

Как отмечает ОВА, из-за множественных взрывных травм и осколочных ранений в больнице скончалась 75-летняя женщина.

"Всего в результате обстрелов 15 августа пострадало 9 человек", - пишет пресс-служба.

Утренний обстрел Харькова:

Утром, 15 августа, оккупанты обстреляли ракетами Салтовский район Харькова. Еще тогда было известно о двух пострадавших.

По словам мэра города Игоря Терехова, под обстрел оккупантов также попала девятиэтажка. Ракета попала в крышу здания.

"Еще по одному адресу Салтовского района прилет во двор, посекли машины, выбиты в доме стекла, пострадала детская площадка. Предварительно без жертв", - писал Терехов.

Позже стало известно, что число пострадавших возросло до пяти. Все были госпитализированы.

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