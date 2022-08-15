Ранковий обстріл Харкова: кількість постраждалих продовжує зростати

Російські військові зранку обстріляли Харків. Кількість постраждалих зросла до 9, ще одна людина померла у лікарні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.
Як відзначає ОВА, через множинні вибухові травми й осколкові поранення у лікарні померла 75-річна жінка.
"Загалом внаслідок обстрілів 15 серпня постраждало 9 осіб", - пише пресслужба ОВА.
Зранку, 15 серпня, окупанти обстріляли ракетами Салтівський район Харкова. Ще тоді було відомо про двох постраждалих людей.
За словами мера міста Ігоря Терехова, під обстріл окупантів також потрапила дев'ятиповерхівка. Ракета влучила в дах будівлі.
"Ще за однією адресою Салтівського району приліт у двір, посікли машини, вибиті у будинку скло, постраждав дитячий майданчик. Попередньо без жертв", - писав Терехов.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до п'яти. Усі були госпіталізовані.
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