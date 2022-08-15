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Ранковий обстріл Харкова: кількість постраждалих продовжує зростати

Фото: кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова зросла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові зранку обстріляли Харків. Кількість постраждалих зросла до 9, ще одна людина померла у лікарні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.

Як відзначає ОВА, через множинні вибухові травми й осколкові поранення у лікарні померла 75-річна жінка.

"Загалом внаслідок обстрілів 15 серпня постраждало 9 осіб", - пише пресслужба ОВА.

Ранковий обстріл Харкова:

Зранку, 15 серпня, окупанти обстріляли ракетами Салтівський район Харкова. Ще тоді було відомо про двох постраждалих людей.

За словами мера міста Ігоря Терехова, під обстріл окупантів також потрапила дев'ятиповерхівка. Ракета влучила в дах будівлі.

"Ще за однією адресою Салтівського району приліт у двір, посікли машини, вибиті у будинку скло, постраждав дитячий майданчик. Попередньо без жертв", - писав Терехов.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до п'яти. Усі були госпіталізовані.

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