Утренние удары по Николаеву: мэр рассказал о последствиях обстрела оккупантов

По словам мэра, в домах частично выбиты окна и побиты балконы. Также повреждены торговые павильоны на одном из рынков и дачные усадьбы.

"Сейчас работники администрации района и департамента ЖКХ осматривают повреждения. Всем, кому необходимо, будет выдана пленка и ОСБ-плиты", - отметил Сенкевич.

К слову, согласно данным ОВА, утром 27 июля российские снаряди попали в промышленную зону и ремонтное предприятие Николаева.

Погибших или раненых в результате ракетного обстрела оккупантов нет.