Ранкові удари по Миколаєву: мер розповів про наслідки обстрілу окупантів

Російські окупаційні війська вранці 27 липня завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілів ворога пошкоджень зазнали близько 10 багатоповерхівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram миколаївської міського голови Олександра Сєнкевича.
За словами мера, у будинках частково вибиті вікна та побиті балкони. Також пошкоджені торговельні павільйони на одному з ринків і дачні садиби.
"Наразі працівники адміністрації району та департаменту ЖКГ оглядають пошкодження. Усім, кому необхідно, буде видана плівка та ОСБ-плити", - зазначив Сєнкевич.
До слова, згідно з даними ОВА, вранці 27 липня російські снарядуи влучили у промислову зону та ремонтне підприємство Миколаєва.
Загиблих чи поранених внаслідок ракетного обстрілів окупантів немає.
Нагадаємо, загарбники 26 липня завдали удару поблизу села Котляреве Шевченківської територіальної громади Миколаївської області. У результаті атаки ворога було знищено 230 гектарів врожаю пшениці.
Додамо, регіон часто страждає від обстрілів російських окупантів. Зокрема для ударів противник застосовує зенітно-ракетні системи С-300.