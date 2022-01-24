Уточняем все военные планы. США не исключают усиление войск в Восточной Европе

Соединенные Штаты проводят консультации с союзниками и уточняют военные планы для всех сценариев вторжения России в Украину. При этом в Белом доме не исключают усиление войск в Восточное Европе.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Мы проводим консультации с союзниками, развертываем и уточняем планы для всех сценариев (по вторжению России в Украину, - ред.). Мы всегда говорили, что будем укреплять наших союзников на восточном фланге, и эти разговоры и обсуждения, безусловно, были частью того, что наши чиновники по нацбезопасности обсуждают эти вопросы со своими коллегами уже несколько недель", - заявила она.

Псаки также добавила, что США продолжают переговоры по усилению военного контингента в Восточной Европе.

"На самом деле, мы никогда не исключали возможности предоставления дополнительной помощи до вторжения (в Украину, - ред.). Эти обсуждения продолжаются с нашими партнерами в странах Восточного фланга", - добавила спикер Белого дома.