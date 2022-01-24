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Байден рассматривает возможность размещения в Европе военных США, - NYT

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Вашингтон, Понедельник 24 января 2022 02:41
Байден рассматривает возможность размещения в Европе военных США, - NYT Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США рассматривает возможность размещения в Восточной Европе нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию. Джо Байден, как ожидается, примет решение уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Источники в администрации президента рассказали изданию, что власти США рассматривают расширение военного присутствия в регионе на фоне растущих опасений по поводу вторжения России в Украину.

В субботу, 22 января, на встрече в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид, высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий, сообщили собеседники издания. Они включают отправку до 5 тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью десятикратного увеличения их численности, если ситуация ухудшится.

Издание уточняет, что ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает развертывание дополнительных американских войск на территории самой Украины.

Этот шаг, пишет NYT, станет поворотным моментом для администрации американского президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 22 января, первая партия оборонной помощи из США прибыла в Украину, а 23 января - вторая.

Ранее в Госдепартаменте США допустили, что Россия может использовать переброску военных в Беларусь для вторжения в Украину.

Кроме того, правительство Великобритании также изучает возможность увеличить свой воинский контингент в странах Восточной Европы в условиях агрессии России.

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