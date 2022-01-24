RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Уточнюємо всі військові плани. США не виключають посилення військ у Східній Європі

Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати проводять консультації з союзниками і уточнюють військові плани для всіх сценаріїв вторгнення Росії в Україну. При цьому в Білому домі не виключають посилення військ у Східній Європі.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми проводимо консультації з союзниками, розгортаємо і уточнюємо плани для всіх сценаріїв (щодо вторгнення Росії в Україну, - ред.). Ми завжди говорили, що будемо зміцнювати наших союзників на східному фланзі, і ці розмови і обговорення, безумовно, були частиною того, що наші чиновники з нацбезпеки обговорюють ці питання зі своїми колегами вже кілька тижнів", - заявила вона.

Псакі також додала, що США продовжують переговори щодо посилення військового контингенту в Східній Європі.

"Насправді, ми ніколи не виключали можливості надання додаткової допомоги до вторгнення (в Україну, - ред.). Ці обговорення тривають з нашими партнерами в країнах східного флангу", - додала спікер Білого дому.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомляло, що президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення в Східній Європі кількох тисяч американських військових.

Крім того, в Держдепартаменті США допустили, що Росія може використовувати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки