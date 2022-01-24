Уточнюємо всі військові плани. США не виключають посилення військ у Східній Європі

Сполучені Штати проводять консультації з союзниками і уточнюють військові плани для всіх сценаріїв вторгнення Росії в Україну. При цьому в Білому домі не виключають посилення військ у Східній Європі.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ми проводимо консультації з союзниками, розгортаємо і уточнюємо плани для всіх сценаріїв (щодо вторгнення Росії в Україну, - ред.). Ми завжди говорили, що будемо зміцнювати наших союзників на східному фланзі, і ці розмови і обговорення, безумовно, були частиною того, що наші чиновники з нацбезпеки обговорюють ці питання зі своїми колегами вже кілька тижнів", - заявила вона.
Псакі також додала, що США продовжують переговори щодо посилення військового контингенту в Східній Європі.
"Насправді, ми ніколи не виключали можливості надання додаткової допомоги до вторгнення (в Україну, - ред.). Ці обговорення тривають з нашими партнерами в країнах східного флангу", - додала спікер Білого дому.
Нагадаємо, раніше The New York Times повідомляло, що президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення в Східній Європі кількох тисяч американських військових.
Крім того, в Держдепартаменті США допустили, що Росія може використовувати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.