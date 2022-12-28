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Утилізація ялинок у Києві. Як працюватимуть пункти прийому та де їх знайти

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Київ, Середа 28 грудня 2022 16:23
Утилізація ялинок у Києві. Як працюватимуть пункти прийому та де їх знайти Фото: у Києві відкриють пункти утилізації новорічних ялинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві відкриють пункти утилізації новорічних ялинок. Вони працюватимуть із 4 до 31 січня включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначимо, що у пунктах утилізації ялинки подрібнюють на щепу, яку використовують для мульчування лунок вічнозелених рослин. Взимку мульча допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року - зберегти водний баланс.

Загалом у столиці працюватимуть 17 пунктів: 11 відкриють у різних районах Києва і ще 6 - на територіях лісництв КП "Дарницьке ЛПГ" та КП "ЛПГ "Конча-Заспа".

КМДА також оприлюднило мапу розташування пунктів і перелік адрес та деталі.

Повідомляється, що у 2022 році кияни принесли на переробку 8,5 тисячі хвойних дерев.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, якою буде тривалість комендантської година на Новий рік у різних областях.

Окрім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що українці можуть зустріти Новий рік без аварійних відключень світла.

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