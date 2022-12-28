Утилізація ялинок у Києві. Як працюватимуть пункти прийому та де їх знайти
У Києві відкриють пункти утилізації новорічних ялинок. Вони працюватимуть із 4 до 31 січня включно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Зазначимо, що у пунктах утилізації ялинки подрібнюють на щепу, яку використовують для мульчування лунок вічнозелених рослин. Взимку мульча допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року - зберегти водний баланс.
Загалом у столиці працюватимуть 17 пунктів: 11 відкриють у різних районах Києва і ще 6 - на територіях лісництв КП "Дарницьке ЛПГ" та КП "ЛПГ "Конча-Заспа".
КМДА також оприлюднило мапу розташування пунктів і перелік адрес та деталі.
Повідомляється, що у 2022 році кияни принесли на переробку 8,5 тисячі хвойних дерев.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, якою буде тривалість комендантської година на Новий рік у різних областях.
Окрім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що українці можуть зустріти Новий рік без аварійних відключень світла.
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